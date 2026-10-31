Meteo Sicilia, arriva il freddo: lunedì prima neve su Madonie e Nebrodi

Il meteo Sicilia sta per cambiare volto: dopo la fase instabile di questi giorni, lunedì 2 novembre arriverà un deciso peggioramento dal sapore tardo autunnale, quasi invernale, con freddo, vento forte e le prime nevicate della stagione sulle cime più alte di Madonie e Nebrodi.

Intanto, per domani, domenica 1 novembre, la Protezione Civile ha proclamato l’allerta gialla sui settori settentrionali e nord ionici dell’isola. Nel resto della Sicilia l’allerta resta verde.

Da dove arriva tutto questo freddo?

Dietro il cambio di circolazione atmosferica atteso nelle prossime 72 ore c’è un nucleo freddo in quota che scende dalle regioni baltiche, con valori fino a -30°C a 500 hPa, ovvero a oltre cinque chilometri di altezza. Isolatosi dal flusso principale, in gergo meteorologico un cut-off, punterà rapidamente verso i Balcani e l’Italia a partire da domenica.

L’alta pressione sulle isole Britanniche gli sbarra però la strada verso ovest: la goccia fredda sarà costretta a un moto retrogrado, tornando indietro verso le regioni centro-meridionali. Ne seguirà il rapido approfondimento di una depressione, con un minimo barico al suolo fino a 1000 hPa che nel corso di lunedì si muoverà tra il mar Tirreno e lo Ionio.

Cosa aspettarsi lunedì: freddo, vento e tempo perturbato

Il peggioramento sarà più diffuso su tutta la Sicilia e interesserà dapprima i versanti occidentali e poi, soprattutto, quelli tirrenici e centro-settentrionali. Dall’Europa nord-orientale affluirà inoltre aria fredda, accompagnata da forti venti di Ponente e Maestrale, che porterà temperature ben inferiori alla media del periodo.

La prima neve della stagione: dove potrebbe fioccare?

Con l’arrivo dell’aria più fredda, che a 850 hPa (circa 1.400 metri di quota) potrebbe toccare i +3-4°C, la neve potrà spingersi per la prima volta in questa stagione sulle vette più alte tra Madonie e Nebrodi. Parliamo dei due principali sistemi montuosi della Sicilia settentrionale: sulle Madonie svetta Pizzo Carbonara (1.979 metri), sui Nebrodi Monte Soro (1.847 metri).

Un assaggio d’inverno che arriva proprio nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, quando tante famiglie siciliane si recano al cimitero: meglio seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e non farsi sorprendere dal brusco calo delle temperature.