Tragico incidente con lo scooter, 22enne cade e muore

Non ce l’ha fatta Cristian Alabi, 22 anni, rimasto gravemente ferito dopo una caduta con lo scooter nella notte tra sabato e domenica a Sant’Agata Militello. Il giovane è morto oggi al Policlinico di Messina, dove era stato trasferito per i traumi riportati.

Il decesso è stato dichiarato nel tardo pomeriggio, al termine delle procedure previste per l’accertamento della morte cerebrale.

La caduta lungo la circonvallazione

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2 della notte, lungo la circonvallazione di Sant’Agata Militello. Si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei Carabinieri della compagnia locale intervenuti sul posto, il giovane guidava uno scooter di grossa cilindrata che avrebbe avuto in prestito. Avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto con violenza. Le cause restano ancora da accertare.

Il giovane viveva da anni a Sant’Agata Militello

Cristian Alabi era originario del Benin e risiedeva da anni nel centro santagatese.