Tragico incidente mortale, studente di 16 anni si schianta con lo scooter e muore

Una drammatica sciagura stradale ha spezzato la vita di uno studente di appena 16 anni nel primo pomeriggio di oggi a Carlentini. Il giovanissimo, residente nella vicina Lentini (identificato con le iniziali V.C.), ha impattato fatalmente contro il manto stradale mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore lungo via Eschilo.

L’episodio si è consumato intorno alle 13:30. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava procedendo verso nord quando, per motivazioni ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote, rovinando a terra con estrema violenza.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo convogliare sul luogo del sinistro i sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sedicenne.

Sul posto sono tempestivamente giunti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Augusta.

Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per procedere con i rilievi tecnici del caso, indispensabili per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e comprendere le cause della perdita di aderenza del veicolo.