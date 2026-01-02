Cade da tre metri durante una festa a Mondello, 22enne in coma

È ricoverata in condizioni critiche una studentessa universitaria di 22 anni rimasta gravemente ferita dopo una caduta avvenuta durante una festa privata di Capodanno in una villa di Fondo Anfossi, a Mondello. La giovane è precipitata da un’altezza di circa tre metri ed è stata operata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. Lo riporta Palermo Today.

Secondo quanto emerso, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino nel corso di un party con numerosi invitati. La ragazza si sarebbe trovata da sola in un bagno al piano terra e, non riuscendo a uscire, avrebbe tentato di scavalcare una finestra per raggiungere un balcone vicino. Il tentativo si è però concluso con una caduta nel seminterrato.

Trasportata inizialmente al pronto soccorso di piazza Salerno da alcuni amici, la versione fornita non ha convinto i medici, che hanno allertato i carabinieri. I militari hanno avviato gli accertamenti ascoltando il proprietario dell’immobile e cercando altri partecipanti alla festa.

La 22enne ha riportato un’emorragia cerebrale, fratture alle costole e uno pneumotorace. Dopo l’intervento chirurgico, i sanitari hanno disposto il coma farmacologico. La prognosi resta riservata. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.