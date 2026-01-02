Cronaca

Cade da tre metri durante una festa a Mondello, 22enne in coma

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È ricoverata in condizioni critiche una studentessa universitaria di 22 anni rimasta gravemente ferita dopo una caduta avvenuta durante una festa privata di Capodanno in una villa di Fondo Anfossi, a Mondello. La giovane è precipitata da un’altezza di circa tre metri ed è stata operata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. Lo riporta Palermo Today.

Secondo quanto emerso, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino nel corso di un party con numerosi invitati. La ragazza si sarebbe trovata da sola in un bagno al piano terra e, non riuscendo a uscire, avrebbe tentato di scavalcare una finestra per raggiungere un balcone vicino. Il tentativo si è però concluso con una caduta nel seminterrato.

Trasportata inizialmente al pronto soccorso di piazza Salerno da alcuni amici, la versione fornita non ha convinto i medici, che hanno allertato i carabinieri. I militari hanno avviato gli accertamenti ascoltando il proprietario dell’immobile e cercando altri partecipanti alla festa.

La 22enne ha riportato un’emorragia cerebrale, fratture alle costole e uno pneumotorace. Dopo l’intervento chirurgico, i sanitari hanno disposto il coma farmacologico. La prognosi resta riservata. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

News suggerite per te:

  1. Anche in Sicilia cresce la festa di Halloween ma la Festa dei Morti resta la più sentita
  2. A Petralia Sottana si celebrano i sapori e le tradizioni dei borghi: torna la “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”
  3. Cade in un canale di scolo e muore: tragedia nel Palermitano, vittima una 59enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Ancora spari contro la chiesa allo Zen, danneggiato il quadro elettrico
Cronaca
Pioggia di soldi per dare lavoro alle donne, pubblicato il bando regionale
Economia&Lavoro Politica
I “diavoli dello Zen”, spunta il quarto indagato per la strage di Monreale
Cronaca In primo piano
Palermo, demolizione baracche a piazza Giulio Cesare e Ponte dell’Ammiraglio: lavori iniziati
Cronaca
Palermo, cento candeline per la professoressa Nunzia Talluto: gli auguri del Comune
Cronaca