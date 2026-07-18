Cade con lo scooter, batte la testa e muore a 20 anni, dramma a Lampedusa

Lampedusa piange Florin Guiu, giovane di 20 anni di origine romena ma da tempo residente sull’isola, morto in un tragico incidente stradale tra la Guitgia e la Rotonda dei Cameroni. Il ragazzo lavorava come barista ed era ormai un volto conosciuto della comunità lampedusana.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter Honda SH 125 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che per Florin non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ai Carabinieri il compito di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Il ricordo degli amici sui social

La notizia della morte del giovane barista ha scosso profondamente l’isola, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i ricordi affettuosi da parte di amici e conoscenti.

Tra questi, il messaggio dell’amico Danilo, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di emozione, pubblicando una foto del ragazzo: “Ti voglio qui nel mio diario così ogni anno posso ricordarti, amico mio così ogni anno saprò che c’è un Angelo lassù che mi vuole bene e mi protegge”.

Sono ore di dolore e di incredulità per Lampedusa, che si stringe attorno alla famiglia di Florin in attesa di conoscere l’esatta dinamica di un incidente che ha spezzato una giovane vita.