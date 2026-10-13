Due trombe marine avvistate in Sicilia, al largo di Palermo e Siracusa

Due trombe marine sono comparse questa mattina sul mare siciliano, una al largo di Palermo e una al largo di Siracusa. Entrambe sono state fotografate e filmate da molte persone, con le immagini rimbalzate in pochi minuti sui social. A Palermo il vortice si è esaurito prima di raggiungere la terraferma, mentre a Siracusa non si segnalano danni a persone o imbarcazioni.

Palermo, il vortice si dissolve prima di toccare terra

Al largo del capoluogo la tromba marina è stata avvistata da tante persone, che l’hanno immortalata con foto e video condivisi online. Le immagini stanno circolando ovunque in rete. Il fenomeno vorticoso si è spento rapidamente mentre si avvicinava alla costa e non è arrivato sulla terraferma.

Siracusa, il vortice ripreso dai bastioni sul mare

Come riporta SiracusaOggi.it, la tromba marina si è formata alle 7.30 al largo della città, offrendo uno spettacolo di forte impatto visivo ma anche motivo di preoccupazione per residenti e turisti. Il vortice è stato ripreso da diversi punti panoramici del centro urbano e del litorale, tra cui la zona del Talete e i bastioni che si affacciano sul mare. In pochi minuti decine di foto e video hanno riempito i social. Al momento non si segnalano danni a persone o imbarcazioni.

Non è la prima volta: il precedente del 30 settembre

Quello di oggi non è un caso isolato. Il 30 settembre un episodio simile era stato osservato con chiarezza dalla rada di Santa Panagia e dalla zona nord di Siracusa. Secondo SiracusaOggi.it, il tratto di mare davanti alla città è particolarmente esposto a questi eventi in questa fase dell’anno.

Cos’è una tromba marina e perché si forma ora

Secondo gli esperti, una tromba marina non è una semplice colonna d’acqua risucchiata dal mare, ma un vortice atmosferico reso visibile dall’acqua nebulizzata e dalla condensazione. A innescarlo è il contrasto termico: la superficie del mare, ancora calda tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, incontra correnti d’aria più fredde in quota. Ne nasce l’instabilità ideale per la formazione di questi mulinelli.

Fonte per Siracusa: SiracusaOggi.it