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Nubifragio a Palermo, caos in via Messina Marine: un’auto resta intrappolata

di Redazione Web
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Le piogge intense di questa mattina hanno mandato in tilt via Messina Marine, a Palermo, dove l’acqua accumulata sull’asfalto ha bloccato un veicolo e sta creando serie difficoltà alla circolazione.

Le criticità maggiori si registrano in due punti precisi: nei pressi del ristorante Marino e nel tratto che costeggia l’ospedale Buccheri La Ferla, dove l’acqua ha invaso completamente la carreggiata. Automobilisti e pedoni sono invitati alla massima prudenza, con la raccomandazione di evitare, dove possibile, i tratti più colpiti dal maltempo.

L’episodio si colloca in un quadro di allerta meteo estesa a tutta l’isola: la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valida dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 28 luglio. Anche il capoluogo rientra nell’area interessata da rovesci e temporali previsti dall’avviso.

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