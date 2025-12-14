Cronaca

Terribile incidente a Palermo: scontro tra auto e moto sulla Messina Marine, un ferito grave

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un serio sinistro stradale ha scosso questa mattina la via Messina Marine, all’altezza dell’area di sosta conosciuta come “4 Torri”. L’episodio, le cui dinamiche sono ancora al vaglio delle autorità, ha visto il coinvolgimento di due autovetture e un motoveicolo in un violento impatto.

Il bilancio è di un ferito grave: si tratta del conducente di una delle auto coinvolte. Immediato è stato l’intervento sul luogo dell’emergenza da parte delle squadre sanitarie del 118, che hanno prontamente stabilizzato il ferito prima di disporne il trasporto d’urgenza presso una struttura ospedaliera.

L’incidente sta avendo significative ripercussioni sulla viabilità della zona.

