Sicilia, allerta gialla domani: rischio temporali, vento forte e trombe marine

Il cielo sopra la Sicilia si prepara a cambiare volto. Dalle prossime ore e per tutta la giornata di martedì 18 agosto 2026 è stata dichiarata un’allerta gialla che riguarda soprattutto il versante tirrenico dell’isola, dove sono attesi temporali, vento di Maestrale in rinforzo e un calo delle temperature.

A muovere il fronte instabile è una perturbazione marittima proveniente dal Tirreno, che nelle prossime ore porterà un progressivo aumento della nuvolosità sulle coste settentrionali. I primi effetti potrebbero farsi sentire già in nottata, con rovesci isolati sul messinese.

Dove colpiranno i primi temporali

Tra l’alba e la mattinata di domani l’instabilità dovrebbe intensificarsi lungo le coste tirreniche e sull’arcipelago delle Eolie, dove i fenomeni potrebbero evolvere in veri e propri sistemi temporaleschi a multicella, capaci di generare rovesci più intensi e prolungati.

Il maltempo si sposta verso Palermo

Le previsioni indicano che rovesci e locali temporali potrebbero raggiungere in mattinata anche le coste palermitane, con possibilità di spingersi verso l’entroterra. Un fronte instabile che, isola dopo isola, sposta il proprio baricentro lungo il litorale tirrenico.

Trombe marine e raffiche di vento: il rischio più insidioso

Considerata l’energia atmosferica a disposizione, gli esperti non escludono piogge intense e forti raffiche di vento durante i fenomeni più violenti. Non è escluso nemmeno il rischio di trombe marine lungo il Tirreno, fenomeni vorticosi che si formano sull’acqua in presenza di forte instabilità.

Le previsioni restano però affette da un discreto grado di incertezza: sarà il nowcasting, ovvero il monitoraggio in tempo quasi reale dei fenomeni, a stabilire con maggiore precisione quali zone saranno effettivamente colpite.

Nel pomeriggio l’instabilità si allarga

Il maltempo non dovrebbe esaurirsi con la mattinata. Nel pomeriggio di domani è attesa una nuova fase di instabilità sulle zone interne dell’isola, con possibili sconfinamenti verso il settore meridionale e quello ionico.

Sul fronte termico, le temperature scenderanno di qualche grado nella parte settentrionale della Sicilia, mentre resteranno pressoché invariate nel resto dell’isola. A soffiare sarà il vento di Maestrale, in rinforzo soprattutto sul Canale di Sicilia, più debole o moderato altrove. Il mare si presenterà mosso o molto mosso ovunque, con l’eccezione dello Ionio.