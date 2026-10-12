Polizia Municipale scatenata a Palermo, autovelox, monopattini, cellulari alla guida: decine di multe

E’ stata ancora una settimana di controlli per la Polizia Municipale di Palermo che, tra lunedì 5 e venerdì 9 ottobre 2026, ha effettuato una serie di servizi mirati, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità, alla regolarità della sosta, all’utilizzo dei dispositivi elettronici durante la guida e alle condizioni dei veicoli in circolazione. Si sono, inoltre, concluse le prove di funzionalità delle apparecchiature di controllo della velocità, a seguito dell’installazione, nel corso della settimana, di cinque nuovi dispositivi modello 106 SE. Tutti i box per il controllo della velocità sono, pertanto, tornati operativi e dotati di apparecchiature omologate secondo le nuove disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A seguire, nel dettaglio, il bilancio della attività svolte.

Controlli della velocità: 22 violazioni contestate immediatamente

Tre servizi con apparecchiatura Telelaser TruSpeed, con contestazione immediata delle violazioni, sono stati effettuati in viale Lanza di Scalea, via Libertà e viale Regione Siciliana Nord-Ovest, all’altezza di via Monte Rosa, in direzione Catania. L’attività ha portato alla contestazione di 22 violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada, di cui 19 riconducibili al comma 8 e 3 al comma 9.

Ulteriori sei servizi di controllo della velocità, effettuati con apparecchiatura 106 e contestazione differita mediante documentazione fotografica, hanno interessato via Lanza di Scalea e viale Regione Siciliana Nord-Ovest, in entrambe le direzioni di marcia, verso Catania e verso Trapani. Nel corso di questi controlli sono stati rilevati 195 veicoli ai fini delle verifiche previste dall’articolo 142 del Codice della Strada.

Sosta irregolare e verifiche sui veicoli

Quattro servizi con sistema Lince Soste/Street Control, svolti nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno determinato la contestazione di 205 violazioni relative alla sosta, ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada. Sono state, inoltre, accertate 25 violazioni relative alla revisione dei veicoli e 4 per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Un ulteriore servizio con tecnologia Lince Traffic, effettuato su viale Regione Siciliana Nord-Ovest, all’altezza di via Raffaello, in direzione Trapani, ha consentito di controllare 9.000 veicoli, tra i quali 459 non in regola. L’attività ha fatto emergere complessivamente 512 violazioni del Codice della Strada, con 15 contestazioni immediate.

Cellulare alla guida: 27 contestazioni e ritiro della patente

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei comportamenti che compromettono la sicurezza durante la guida. Sei servizi effettuati con moto civetta, nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno portato a 27 contestazioni per violazione dell’articolo 173 del Codice della Strada, relativo all’utilizzo di dispositivi radiotelefonici durante la guida.

Le violazioni accertate hanno comportato anche l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Micromobilità elettrica: controlli sui monopattini

Nell’ambito delle verifiche dedicate alla mobilità elettrica, un servizio svolto in via Libertà ha interessato ventitré monopattini. Tutti i mezzi sono risultati destinatari di contestazioni: per mancanza della copertura assicurativa, per mancato utilizzo del casco e per assenza della targa, in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nel corso della settimana sono state, inoltre, contestate altre 10 violazioni riconducibili agli articoli 180, 80, 126, 193 e 197 del Codice della Strada, riguardanti diversi obblighi documentali e amministrativi, la revisione e l’assicurazione dei veicoli.

Nella serata di ieri, infine, domenica 11 ottobre, un ulteriore servizio di controllo della velocità è stato effettuato con apparecchiatura 106, con rilevazione fotografica e contestazione differita, in via Francesco Crispi, in direzione piazza della Pace. Nel corso dell’attività sono state scattate complessivamente 27 fotografie. Il veicolo che ha fatto registrare la velocità più elevata è stata una motocicletta, che procedeva a 109 km/h.