Controlli a Palermo, polizia municipale scatenata: 18 multe con autovelox

Si sono intensificati i controlli della Polizia Municipale di Palermo sulle principali arterie cittadine. I servizi rientrano nella programmazione volta a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada, a prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi e a favorire una mobilità urbana più sicura e ordinata. Dal 21 al 25 settembre le pattuglie hanno effettuato operazioni mirate sul rispetto dei limiti di velocità e sulle condotte di guida che incidono maggiormente sulla sicurezza stradale, come l’uso del cellulare al volante. Sotto la lente anche la regolarità della sosta e dei veicoli e la circolazione dei monopattini elettrici.

Velocità: 18 violazioni con il Telelaser

Nel dettaglio, per i controlli della velocità con apparecchiatura Telelaser TruSpeed, con contestazione immediata, sono stati svolti 3 servizi nelle zone di viale Diana, via Pitrè e via Libertà. In totale sono state accertate 18 violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada, relativo al mancato rispetto dei limiti di velocità.

Sosta e documenti: 427 verbali tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare

Particolarmente intensa anche l’attività di controllo sulla sosta, condotta con i servizi Lince Soste/Street Control. In 9 servizi, svolti lungo l’asse compreso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, sono stati elevati 427 verbali per violazioni degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada (fermata e sosta). Nell’ambito degli stessi controlli sono state inoltre contestate 11 violazioni dell’articolo 80, comma 14, che riguarda la revisione dei veicoli, e 4 violazioni dell’articolo 193, relativo all’obbligo di assicurazione.

Tre servizi di Lince Traffic, effettuati lungo via Regione Siciliana in direzione Trapani e Catania e lungo via Pitrè in direzione Regione Siciliana, hanno permesso di controllare 1.049 autoveicoli. Complessivamente sono state rilevate 1.147 violazioni al Codice della Strada, con 37 contestazioni effettuate nel corso dei controlli.

Cellulare alla guida: 12 violazioni con la moto civetta

Prosegue anche l’attività di contrasto all’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi durante la guida. In 3 servizi con moto civetta, lungo il percorso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, sono state contestate 12 violazioni dell’articolo 173 del Codice della Strada, con l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente nei casi accertati.

Monopattini elettrici: 22 violazioni in via Libertà

Grande attenzione viene riservata anche alla mobilità elettrica. Due servizi svolti in via Libertà hanno consentito di controllare 18 monopattini e di contestare in tutto 22 violazioni della normativa: 10 legate alla copertura assicurativa, 8 all’uso del casco, 3 all’assenza della targa e 1 al trasporto di un passeggero.

A completamento delle attività sono state infine contestate altre 16 violazioni relative a ulteriori articoli del Codice della Strada, tra cui i numeri 180, 213, 172, 80, 126 e 100. Riguardano documenti di guida, sequestro cautelare e confisca amministrativa, obbligo delle cinture di sicurezza, revisione, validità della patente e targhe di immatricolazione.