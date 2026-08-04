Palermo, controlli sui monopattini senza targa e assicurazione: decine di multe

A Palermo la polizia municipale ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici, contestando decine di multe a chi circola senza assicurazione o senza il contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”. Le verifiche si sono concentrate nelle zone più frequentate del centro città.

Gli agenti hanno puntato l’attenzione su Politeama, via Libertà, l’area del Teatro Massimo e i dintorni della stazione centrale. Nel mirino sono finiti i mezzi privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e del contrassegno identificativo, entrambi obbligatori per circolare regolarmente.

La novità più rilevante riguarda le modalità di controllo: non vengono fermati solo i conducenti in movimento, ma vengono verificati anche i monopattini lasciati parcheggiati per strada o nelle piazze. Il targhino consente infatti agli agenti di identificare il proprietario del mezzo anche in sua assenza, così che il verbale possa essergli notificato in un momento successivo.

Questo meccanismo estende di fatto la possibilità di sanzionare anche chi lascia il proprio monopattino privo dei requisiti di legge, senza dover essere colto sul posto alla guida.

Le sanzioni previste sono severe. L’obbligo dell’assicurazione Rc è scattato il 16 luglio: chi non è in regola rischia una multa da 100 a 400 euro. Identica sanzione è prevista per chi circola senza targhino, obbligatorio già dal 16 maggio scorso.

Durante i controlli, gli agenti verificano anche altri aspetti della normativa: l’uso del casco, l’eventuale trasporto di passeggeri — non consentito — e il rispetto delle aree pedonali, oggetto di un’attenzione particolare da parte della polizia municipale.

I controlli, secondo quanto riferito, continueranno nelle prossime settimane per garantire il pieno adeguamento alle nuove regole sulla mobilità elettrica in città.