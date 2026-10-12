Auto si ribalta sulla statale 113, quattro uomini in ospedale

Quattro uomini sono rimasti feriti nella notte a Isola delle Femmine, dove una Toyota Yaris si è rovesciata lungo la statale 113 intorno all’una, all’altezza del chilometro 275. Tutti gli occupanti sono stati portati in codice rosso negli ospedali di Palermo, ma secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sull’auto viaggiavano quattro uomini di 35, 40, 48 e 34 anni. Dopo il ribaltamento sono arrivati sul tratto della SS 113 il personale del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno assistito i feriti e messo in sicurezza il veicolo.

Il trasferimento negli ospedali di Palermo

I quattro sono stati accompagnati negli ospedali Villa Sofia e Civico del capoluogo con il codice di massima urgenza. Dalle informazioni raccolte finora, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione per la vita.

Le cause sono ancora da chiarire

Gli accertamenti sulle cause dell’incidente sono in corso. Nello schianto non risultano coinvolti altri veicoli.