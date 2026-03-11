Tragedia sulla Statale 113, un morto nello schianto tra un’auto e una moto

A causa di un incidente è stato attivato il senso unico alternato sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 194,050, in corrispondenza di Cefalù (PA).
Nel sinistro, che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta, si registra la morte di una persona.
Il traffico scorre con rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto operano le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.
Seguiranno eventuali aggiornamenti
