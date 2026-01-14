Cronaca

Schianto sulla statale 113, coinvolti due auto e un furgone: due feriti in ospedale

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 113, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo. Il sinistro è avvenuto precisamente al chilometro 311+600, a breve distanza dallo svincolo di Valguarnera.
Lo schianto ha visto coinvolti tre veicoli: due autovetture e un furgone Iveco Daily.

Ad avere la peggio sono stati una madre e il figlio, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in via precauzionale presso l’ospedale di Partinico. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Partinico, che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli incidentati. Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito e gestire il traffico, che ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.

News suggerite per te:

  1. Tragedia sulla statale 188: muore 42enne nello schianto tra furgone e minicar
  2. Tragedia sulla Statale 120: ciclista travolto e ucciso da un furgone
  3. Incidente sulla statale 186, auto si ribalta all’altezza di Pioppo: giovane in ospedale
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Omicidio a Partinico, cadavere trovato nelle campagne: ucciso un uomo di 73 anni
Cronaca In primo piano
Meteo, ciclone in arrivo dalla prossima settimana: tempesta di Scirocco e forti piogge
Meteo
Incidente sulla Palermo-Catania, autocarro si schianta: un ferito al Civico
Cronaca In primo piano
Blitz all’alba a Monreale, scoperte 110 piante di droga: in manette un insospettabile
Cronaca
Studentessa ha un malore per il freddo in aula, emergenza gelo in classe nel Palermitano
Cronaca