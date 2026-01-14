Schianto sulla statale 113, coinvolti due auto e un furgone: due feriti in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 113, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo. Il sinistro è avvenuto precisamente al chilometro 311+600, a breve distanza dallo svincolo di Valguarnera.

Lo schianto ha visto coinvolti tre veicoli: due autovetture e un furgone Iveco Daily.

Ad avere la peggio sono stati una madre e il figlio, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in via precauzionale presso l’ospedale di Partinico. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Partinico, che hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli incidentati. Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito e gestire il traffico, che ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.