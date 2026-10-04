Si sente male e si accascia, 42enne muore per un malore in spiaggia

Un malore improvviso e fatale ha spezzato la vita di un uomo di 42 anni, colto da un malessere mentre si trovava in spiaggia alla foce del fiume Platani, nel tratto di litorale compreso tra Cattolica Eraclea e Ribera, nell’Agrigentino. Né i sanitari del 118 né l’elisoccorso, giunti sul posto, sono riusciti a salvarlo.

La tragedia si è consumata sull’arenile, dove il quarantaduenne è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Dopo l’allarme si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sulla spiaggia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato di prestargli aiuto.

L’elisoccorso e un epilogo drammatico

Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso. Il mezzo aereo viene impiegato quando la gravità del quadro clinico, o la distanza dai presidi ospedalieri, impone di ridurre al minimo i tempi dell’intervento. Anche in questa circostanza è stata attivata la catena dei soccorsi nella sua configurazione più completa, ma l’epilogo non è cambiato: per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Le cause del decesso: si attendono gli accertamenti

Alla base della morte ci sarebbe un malore fatale, ipotesi che al momento appare la più probabile ma che dovrà essere confermata dagli accertamenti di rito. Si tratta dei controlli previsti quando un decesso avviene in un luogo pubblico, utili a stabilire con certezza le cause della morte e a escludere altre possibili spiegazioni.

Presenti anche i carabinieri

Sull’arenile sono intervenuti anche i carabinieri, che si sono occupati delle verifiche di competenza. La presenza delle forze dell’ordine rientra nella prassi quando una persona perde la vita all’aperto, in un luogo frequentato: i militari raccolgono gli elementi necessari a chiarire le circostanze, in attesa delle valutazioni mediche definitive.

Un tratto di costa dall’anima naturalistica

La foce del Platani si trova lungo la costa agrigentina, nel punto in cui uno dei principali fiumi siciliani termina il suo corso e si getta nel Mediterraneo. L’area è caratterizzata da ampi spazi aperti, dune e vegetazione lungo il fiume, e si colloca tra i territori di Cattolica Eraclea e Ribera.

Per il momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’accaduto. Eventuali aggiornamenti arriveranno dopo gli esiti degli accertamenti, che chiariranno in modo definitivo le cause della morte dell’uomo.