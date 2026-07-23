Cronaca

Si sente male in spiaggia e muore: choc tra i bagnanti a Marsala

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo è morto oggi sulla spiaggia del litorale sud di Marsala dopo essere stato colpito da un malore improvviso. Il tratto di costa interessato è quello compreso tra l’Escondido e il Cafè Blanc.

La notizia del malessere, seguita poco dopo da quella del decesso, si è diffusa rapidamente tra i bagnanti presenti e gli stabilimenti balneari della zona. Al momento restano sconosciute le generalità della vittima, così come le cause esatte della morte.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in spiaggia quando ha accusato il malore, con condizioni apparse fin da subito molto gravi. I soccorsi, prontamente allertati, non sono riusciti a salvargli la vita.

Non è ancora chiaro se le alte temperature registrate in questi giorni possano aver contribuito a scatenare o aggravare il malore. Saranno gli accertamenti sanitari a stabilire con precisione le cause del decesso.

Consigliati per te

  1. Si sente male mentre fa il bagno, si accascia e muore: tragedia sulla spiaggia
  2. Dramma a Monreale: 72enne francese si sente male e muore sul tetto del Duomo
  3. Scoppia una rissa, lui si sente male e muore: tragedia a Marzamemi
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Gatti dati alle fiamme per appiccare incendi: la denuncia shock della Protezione Civile
Cronaca
Palermo, settimana da incubo per i pompieri: 540 interventi in 7 giorni
Cronaca
È morta Betty Boop, la cagnolina lanciata dal quarto piano nel Catanese
Cronaca
Allo Zen scoperta officina abusiva di scooter rubati
Cronaca
Soraya trionfa allo Slavianski Bazaar: la cantante palermitana è la prima italiana a vincere il Grand Prix
Comunicati stampa