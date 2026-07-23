Si sente male in spiaggia e muore: choc tra i bagnanti a Marsala

Un uomo è morto oggi sulla spiaggia del litorale sud di Marsala dopo essere stato colpito da un malore improvviso. Il tratto di costa interessato è quello compreso tra l’Escondido e il Cafè Blanc.

La notizia del malessere, seguita poco dopo da quella del decesso, si è diffusa rapidamente tra i bagnanti presenti e gli stabilimenti balneari della zona. Al momento restano sconosciute le generalità della vittima, così come le cause esatte della morte.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in spiaggia quando ha accusato il malore, con condizioni apparse fin da subito molto gravi. I soccorsi, prontamente allertati, non sono riusciti a salvargli la vita.

Non è ancora chiaro se le alte temperature registrate in questi giorni possano aver contribuito a scatenare o aggravare il malore. Saranno gli accertamenti sanitari a stabilire con precisione le cause del decesso.