Cronaca

Si sente male mentre fa il bagno, si accascia e muore: tragedia sulla spiaggia

di Redazione Web
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Tragedia in mattinata sulla spiaggia della Spinazza, a Marzamemi, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita mentre trascorreva alcuni giorni di vacanza in Sicilia insieme a un familiare. Inutili i tentativi di soccorso messi in atto sia dai presenti che dai sanitari giunti sul posto.

Il fatto è avvenuto mentre l’anziano si trovava in acqua per il consueto bagno del mattino. Improvvisamente, colto da un malessere, ha iniziato a perdere l’equilibrio, rischiando di finire sott’acqua. A evitare il peggio è stato il familiare che lo accompagnava, riuscendo a sorreggerlo e a trascinarlo fino a riva prima che la situazione precipitasse ulteriormente.

Una volta a terra, alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con l’equipe medica, che ha tentato in ogni modo di rianimare l’uomo. Purtroppo, per il 75enne non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere nonostante gli sforzi dei soccorritori.

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