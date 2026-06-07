Scoppia una rissa, lui si sente male e muore: tragedia a Marzamemi

È morto il sessantenne di Marzamemi (Siracusa) che nella serata di martedì scorso era stato colpito da un malore dopo lo scoppio di una maxi rissa nei pressi della sua attività commerciale.

L’uomo era stato prontamente soccorso, ma le sue condizioni sono andate peggiorando nel corso dei giorni.

In relazione alla maxi rissa, la polizia ha denunciato nove uomini, di età compresa tra i 19 e i 33 anni. Secondo gli investigatori, la lite sarebbe nata dal rifiuto di cedere un accendino, degenerando rapidamente davanti agli occhi dei numerosi avventori dei locali della zona.