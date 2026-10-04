Cronaca

Partinico, imbrattata la fontana di piazza Duomo: denunciato un ventenne tunisino

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Le telecamere comunali hanno permesso ai carabinieri di Partinico di individuare chi ha sporcato con una bomboletta spray la fontana di piazza Duomo. Un ventenne di origine tunisina, regolarmente presente in Italia, è stato denunciato in stato di libertà.

Al giovane viene contestato il reato di deturpamento e imbrattamento. A fare la differenza è stato l’esame minuzioso delle registrazioni estratte dall’impianto di videosorveglianza del Comune.

Come si è arrivati al presunto autore

Appena ricevuta la segnalazione del danno, i militari della stazione di Partinico hanno avviato le verifiche. Secondo il Comando provinciale dell’Arma, la ricostruzione dell’accaduto è stata rapida e ha consentito di risalire in poco tempo all’identità del sospettato, trovato in una struttura di accoglienza della città.

Gli elementi raccolti sono stati messi a confronto e, per i carabinieri, hanno permesso di delineare un “quadro probatorio chiaro”.

Il valore della presenza sul territorio

L’Arma ha sottolineato come l’operazione dimostri l’importanza di un controllo costante e di interventi tempestivi, considerati una garanzia per la legalità, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per il decoro urbano.

Il ventenne è stato denunciato a piede libero e la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria. Come per ogni indagato, vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

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