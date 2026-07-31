Litiga in strada e fugge, poi rapina turisti: arrestato tunisino a Palermo

Prima una lite in strada, poi una rapina ai danni di due turisti. È successo nella notte a Palermo, in piazza Sant’Anna, dove un ragazzo di origine tunisina è finito in manette dopo una serie concitata di episodi.

Il giovane avrebbe litigato con un coetaneo proprio nella piazza, per poi darsi alla fuga. Nella fuga si sarebbe imbattuto in due turisti, ai quali avrebbe sottratto un monopattino e un telefono cellulare.

A fermarlo sono stati gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenuti in una delle zone della movida più frequentate della città, non solo dai visitatori ma anche dai palermitani.

Gli agenti hanno bloccato il ragazzo e lo hanno sottoposto a perquisizione. Nel corso del controllo è stato ritrovato il telefono cellulare, riconsegnato subito ai legittimi proprietari.

Il giovane, dopo l’arresto, è stato condotto al Pagliarelli.