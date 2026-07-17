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Misilmeri, rissa finisce a coltellate e colpi di pistola: due feriti in piazza Fontana Nuova

di Redazione Web
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Scoperti 39 furbetti del Reddito di cittadinanza nel Palermitano dai Carabinieri di Misilmeri

Una rissa scoppiata questa sera in piazza Fontana Nuova a Misilmeri è degenerata in violenza armata, lasciando due feriti. Un uomo è stato colpito con un’arma da taglio, mentre un altro è stato raggiunto alla testa da tre colpi di pistola ed è stato trasportato d’urgenza al Buccheri La Ferla. Le informazioni sulla dinamica sono ancora parziali: non è chiaro se chi ha sparato avesse già l’arma con sé o sia tornato a casa per prenderla dopo il primo scontro. L’uomo ritenuto responsabile della sparatoria si è successivamente presentato ai carabinieri, che insieme alla polizia sono intervenuti sul posto e ora indagano per ricostruire l’accaduto.

Sulla vicenda è intervenuta l’amministrazione comunale, che ha annunciato tolleranza zero verso chi mette a rischio la sicurezza della piazza. Il Comune ha sottolineato che non sarà permesso a nessuno di compromettere la tranquillità dei residenti, la vita del quartiere e l’attività dei commercianti.

Nella nota si ricorda che il sindaco aveva già informato la Prefettura delle criticità che alcune zone di Misilmeri, e in particolare piazza Fontana Nuova, stanno attraversando, chiedendo un intervento di supporto.

L’amministrazione ha infine annunciato l’intenzione di lavorare insieme alle forze dell’ordine e alle realtà cittadine per riportare sicurezza e normalità nella zona, definendo la vicenda una sfida da vincere uniti, nel segno del rifiuto di ogni forma di violenza.

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