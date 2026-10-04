In diretta Facebook col club, poi lo schianto sull’A20: muore a 38 anni

Francesco Nicolosi, 38 anni, messinese, è morto nella mattinata di domenica sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dopo una perdita di controllo dello scooter. Solo poche ore prima si era collegato in diretta Facebook per raccontare il giro domenicale con gli altri soci del Club Fnp Motors Messina Asd, la sua grande passione sulle due ruote.

L’incidente è avvenuto al chilometro 57+700, in direzione Palermo, a breve distanza dallo svincolo di Falcone, lungo il tratto tirrenico dell’A20. Nicolosi era in sella a una Yamaha TMax quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto: un impatto che si è rivelato fatale.

Le indagini della polizia stradale

Sulla dinamica sta lavorando la polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un incidente autonomo, cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli, ma per il momento resta un’ipotesi in attesa degli accertamenti.

In situazioni di questo tipo, di norma, gli agenti ricostruiscono l’accaduto partendo dallo stato dei luoghi e dalla posizione del mezzo, per stabilire come e perché il conducente abbia perso il controllo.

Il giro domenicale in diretta Facebook

Qualche ora prima dello schianto, Nicolosi era in sella al suo scooter e in collegamento sui social per documentare l’uscita organizzata con numerosi altri soci del Club Fnp Motors Messina Asd. Un appuntamento a cui teneva, a giudicare da quanto emerge dai suoi profili: le due ruote erano il suo svago preferito e l’impegno nel club era costante.

Nel video aveva voluto ricordare che quel giorno era il suo onomastico e aveva rivolto a tutti l’augurio di una “santa domenica”. Parlando del piacere di guidare un mezzo a due ruote, aveva definito così la sua passione: “Una grande passione che ci circonda”.

Il Club Fnp Motors Messina e il suo modo di stare insieme

Il Club Fnp Motors Messina Asd, associazione sportiva dilettantistica, è una realtà giovane, nata da meno di un anno. Nicolosi ne parlava così: “Il nostro Club nasce da meno di un anno e, in così poco tempo, siamo riusciti a costruire qualcosa di davvero speciale. Ogni nuova persona che entra a far parte di questa famiglia rappresenta per noi una grande soddisfazione. Noi continueremo sempre a portare avanti il nostro modo di vivere il Club: stare insieme, divertirci, rispettarci e condividere chilometri, emozioni e momenti che restano nel cuore”.

Pochi giorni fa aveva espresso vicinanza alla famiglia Galli per la morte della 17enne Rebecca Galli, vittima di un incidente stradale a Messina. La scomparsa di Nicolosi arriva così a breve distanza da un altro lutto sulle strade della città, e riporta Messina a contare un’altra vittima della strada.

Nella vita di tutti i giorni lavorava in un centro smartphone. Resta ora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, su cui la polizia stradale continua a indagare.

𝗦𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮, 𝟰𝟮𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗺𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗮 | Leggi la notizia cliccando nei commenti 👇