Venti giorni di coma, poi la morte: strazio per Michael, 19 anni

Non ce l’ha fatta Michael Salvatore Lanzerotti. Dopo venti giorni di coma all’ospedale Garibaldi Centro di Catania, il diciannovenne si è spento in seguito alle gravi lesioni riportate nello scontro tra due scooter in via della Concordia. Un’altra giovane vita strappata dalle strade del capoluogo etneo.

L’incidente era avvenuto intorno alle tre di notte: il mezzo su cui viaggiava Michael aveva urtato violentemente un altro scooter lungo la strada che collega il quartiere San Cristoforo alla Plaja. Entrambi i conducenti erano stati sbalzati dalla sella per diversi metri. Le condizioni del diciannovenne erano apparse subito disperate: il 118 lo aveva trasferito d’urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi dei medici il ragazzo non aveva più ripreso conoscenza.

Il funerale si terrà oggi pomeriggio nella Chiesa della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, al Tondicello della Plaja, a poca distanza dall’abitazione del ragazzo. Profondo il cordoglio nel quartiere dove Michael era molto conosciuto: centinaia di messaggi di commiato hanno invaso i social nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa.

Chi lo conosceva lo ricorda con affetto. «Era un ragazzo allegro, simpatico, sempre disponibile», racconta un habitué del chiosco dove il giovane lavorava. Fino all’inizio dell’anno era impegnato in piazza Corsica, alternando i turni con il padre; in seguito si era trasferito in un’altra struttura sul lungomare, danneggiata dall’uragano Harry.

Sulle cause dell’incidente indaga la Polizia locale, su delega della Procura della Repubblica. Gli inquirenti non escludono analogie con il tragico schianto dello scorso 25 maggio in via Umberto, nella zona nota come “piazza dei due chioschi”: anche in quel caso l’impatto tra due scooter, intorno alla mezzanotte, aveva provocato la morte di entrambi i conducenti — un catanese e un cittadino dello Sri Lanka — nonostante i soccorsi fossero stati immediati.