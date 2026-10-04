Incidente mortale sulla Palermo-Messina, morto un motociclista di 38 anni

Un motociclista di 38 anni, originario di Messina, è morto in mattinata sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’incidente è avvenuto in carreggiata verso Palermo, al chilometro 57+700, a breve distanza dai caselli di Falcone.

Erano circa le 10 quando il 38enne, in sella alla sua Yamaha TMax, è rimasto coinvolto nel sinistro. Cosa sia accaduto esattamente resta da stabilire: le informazioni raccolte finora non spiegano il motivo dell’impatto né l’ordine in cui si sono svolti i fatti.

Gli accertamenti della Polizia Stradale

Sul tratto autostradale sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per capire come si sia arrivati allo schianto. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili. In situazioni di questo tipo gli accertamenti si concentrano di solito sulle tracce lasciate sulla carreggiata, sulla posizione del mezzo e sulle eventuali testimonianze.

Al momento non è stata resa nota alcuna ricostruzione ufficiale. Non è chiaro nemmeno se altri veicoli siano stati coinvolti.

Il punto dell’incidente

L’A20 è una delle principali arterie siciliane e collega Messina a Palermo lungo la costa tirrenica. Il km 57+700 si trova in direzione Palermo, subito prima dello svincolo di Falcone, nel Messinese.

Per la comunità messinese è una perdita improvvisa. Gli sviluppi saranno seguiti nelle prossime ore.