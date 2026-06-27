Inferno sulla Palermo-Messina, due morti e un ferito in incidente mortale

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Palermo-Messina, all’altezza di Buonfornello. Un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Lo scontro ha coinvolto un furgone e un’autovettura nel tratto di Buonfornello, snodo strategico dove l’autostrada A19 Palermo-Catania si collega alla A20 Palermo-Messina, una delle aree a maggior traffico dell’intera rete autostradale siciliana.

Nell’impatto tra i due veicoli hanno perso la vita due persone, mentre un’altra ha riportato ferite tali da richiedere un trasporto rapido in ospedale: per questo è stato attivato l’elisoccorso, intervenuto sul posto per garantire un trasferimento più veloce verso una struttura sanitaria adeguata.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro gli agenti della polizia stradale di Buonfornello, incaricati di eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le cause che hanno portato alla tragedia.

Resta da chiarire l’esatta successione degli eventi che ha portato alla collisione tra i due mezzi, mentre il bilancio di due vittime riporta l’attenzione sulla sicurezza di un’arteria che resta tra le più frequentate della Sicilia, soprattutto nei giorni di maggiore traffico turistico e pendolare.

Intanto il sindaco di Cefalù Davide Tumminello, attraverso i social, avvisa che “a causa di un gravissimo incidente nel tratto di autostrada Palermo-Messina il traffico è particolarmente intenso sulla statale 113 a partire da Buonfornello. Pertanto si possono verificare rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto di statale 113 che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell’ospedale e fino a Sant’Ambrogio e il bivio di Castelbuono. Si raccomanda prudenza e attenzione”.