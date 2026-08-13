Cronaca

Incidente sulla A19 a Villabate: motociclista ferito, code in direzione Palermo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Traffico in tilt sulla A19 Palermo-Catania, dove un incidente autonomo ha coinvolto una motocicletta nel tratto compreso nel territorio di Villabate.

Il sinistro si è verificato lungo la carreggiata in direzione Palermo, provocando lunghe code per gli automobilisti in transito. Il centauro coinvolto ha riportato ferite, la cui gravità non è ancora stata resa nota. Le cause che hanno provocato l’uscita di strada del mezzo sono al momento al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi del caso, e le squadre Anas, mobilitate per la gestione della viabilità e per agevolare il deflusso del traffico lungo l’arteria autostradale.

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