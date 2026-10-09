Incidente mortale sulla A20 Palermo-Messina, furgone finisce in un cortile, un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave: è il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 18, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto di Capo d’Orlando, all’altezza di Villa Piccolo. Un furgoncino cassonato è uscito di strada ed è finito nel cortile di un’abitazione privata a ridosso del tracciato autostradale.

Stando alle prime informazioni, il mezzo avrebbe sbandato lasciando la carreggiata. Dopo aver scavalcato prima il guardrail e poi un muretto di cemento, ha concluso la corsa all’interno del cortile di una casa, fuori dalla sede autostradale.

Il conducente è morto, ferito gravemente l’altro occupante

A bordo del furgoncino viaggiavano due persone. Il conducente è deceduto, mentre l’altro occupante, un uomo, ha riportato ferite gravi. Per estrarli dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il ferito è stato poi trasportato all’elipista di Patti.

Danni all’abitazione, il mezzo è distrutto

Nell’impatto il furgoncino ha colpito con violenza il balcone della casa, provocando gravi danni alla struttura. Il veicolo è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale del 118. La dinamica, al momento, resta quella ricostruita sulla base delle prime informazioni raccolte.