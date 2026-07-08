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Tragedia sulla Statale, motociclista sbalzato dalla sella, è morto

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Violento incidente stradale questa mattina la Strada Statale 114, dove un motociclista ha trovato la morte in seguito allo scontro con un’autovettura. La tragedia si è consumata intorno alle 10:30, all’altezza del chilometro 112, nei pressi del ristorante “Torero”.

Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes e uno scooter sarebbero venuti a collisione per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Nell’urto il conducente del due ruote è stato sbalzato dal mezzo, riportando lesioni fatali che non gli hanno lasciato scampo. L’automobile coinvolta, dopo lo scontro, è andata a schiantarsi contro il guardrail.

Immediata la richiesta di soccorso al Numero Unico per le Emergenze 112: sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, mentre in un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso. Il velivolo ha però fatto ritorno alla base senza atterrare, dopo che i sanitari giunti in loco avevano già accertato il decesso del motociclista.

Sono intervenuti sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica esatta del sinistro. Le indagini sono ancora in corso e, al momento, non è stata resa nota l’identità della vittima.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione lungo la statale, dove si sono formate lunghe code e rallentamenti significativi in entrambe le direzioni. Gli automobilisti in transito nella zona hanno dovuto fare i conti con notevoli disagi per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi.

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