Cronaca

Paura sulla A19 Palermo-Catania: più mezzi coinvolti, un ferito grave

di Redazione Web
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Traffico paralizzato sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Belpasso, nel Catanese, dove un incidente ha coinvolto più veicoli. Diverse persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, e per una di loro le condizioni destano particolare preoccupazione, secondo quanto trapela dalle prime informazioni disponibili.

Circolazione bloccata tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia

Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, uno dei punti più trafficati della A19, l’arteria che collega i due maggiori capoluoghi siciliani attraversando l’entroterra alle porte dell’Etna. Il blocco della circolazione sta creando forti rallentamenti per chi percorre l’autostrada in questa fascia oraria.

Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e Anas

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre di Anas, al lavoro sia per prestare soccorso ai feriti sia per gestire la viabilità e riportare alla normalità la circolazione nel tratto interessato.

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