Cronaca

Tragedia sulla statale 188: muore 42enne nello schianto tra furgone e minicar

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un drammatico scontro avvenuto sulla statale 188, precisamente nei pressi della cantina Corbera, in agro di Santa Margherita Belice. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota dalle autorità.

La dinamica del sinistro, che ha coinvolto un furgone e una microcar elettrica, è tuttora al vaglio degli inquirenti. Le cause che hanno portato all’impatto tra i due veicoli sono in fase di ricostruzione.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dello schianto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale del 118, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del quarantaduenne.

La nota dell’Anas

“Sulla strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” il traffico è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 74,500, a causa di un incidente tra due veicoli a Montevago, in provincia di Agrigento. Nel sinistro è deceduta una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile”.

