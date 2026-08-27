Cronaca

Bastonate tra vicini di casa a Gela, davanti al funerale finisce in tragedia sfiorata

di Redazione Web
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Una violenta colluttazione tra due uomini ha sconvolto il clima di raccoglimento all’esterno di una casa del commiato di Gela, in via Butera. I due, secondo una prima ricostruzione vicini di casa, sono arrivati alle mani – e ai colpi di bastone – proprio davanti alla struttura dove si stava rendendo l’ultimo saluto a un defunto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate; sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora indagano anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto.

Il momento di preghiera riservato ai parenti e ai conoscenti del defunto è stato interrotto bruscamente quando, all’esterno della casa del commiato, è esplosa una furiosa discussione tra i due uomini. Gli astanti, attirati dal trambusto, sono usciti dalla sala e alcune donne presenti hanno tentato di dividere i contendenti, senza riuscire a evitare che la lite degenerasse.

Non sono ancora chiari i motivi alla base dello scontro. Secondo quanto ricostruito finora, uno dei due uomini non avrebbe gradito la presenza dell’altro alla veglia funebre e, non appena questi è uscito dalla casa del commiato, si sarebbe procurato un bastone tenuto nel bagagliaio della propria auto per affrontarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno soccorso i due contendenti prima del trasferimento in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire la dinamica e le cause della lite, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere presenti nella zona.

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