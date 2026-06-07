Villabate, hashish e 6.000 euro in casa: arrestato 26enne sorvegliato speciale

Un 26enne sorvegliato speciale è stato arrestato dai carabinieri di Misilmeri a Villabate con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari lo hanno trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e di oltre 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’operazione è nata da un controllo di routine nell’abitazione del giovane, disposto per verificare il rispetto delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Appena entrati, i carabinieri hanno notato sul tavolo della cucina due dosi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Hashish nascosto tra la biancheria: sequestrati 100 grammi e 6.000 euro

L’ispezione più approfondita dell’appartamento ha dato esito ancora più significativo: tra la biancheria intima era nascosto un panetto della stessa sostanza del peso di circa cento grammi. La somma in contanti, rinvenuta contestualmente, è stata sequestrata in quanto ritenuta riconducibile all’attività di spaccio.

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per il 26enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il controllo, nato per accertare il rispetto di una misura di prevenzione già in atto, si è trasformato così in un’operazione antidroga con sequestro di sostanza e denaro contante.