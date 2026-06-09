Auto rubata, fuga folle e schianto: arrestato nel Palermitano

Un uomo alla guida di un’auto rubata ha seminato il panico nel centro di Campofelice di Roccella nel pomeriggio di oggi, dopo aver percorso via Roma contromano ad alta velocità davanti ai passanti. La fuga è terminata contro le ringhiere a fine carreggiata: l’inseguitore è stato arrestato dai carabinieri e trasportato in ospedale con una verosimile frattura alle gambe, riportata cadendo autonomamente dopo lo schianto.

All’inseguimento hanno partecipato le pattuglie della Stazione Carabinieri di Campofelice di Roccella, del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cefalù e della Polizia di Stato – Sezione Stradale. Bloccato il veicolo, l’uomo ha tentato ancora di scappare a piedi prima di essere fermato e tratto in arresto.

Il sindaco Di Maggio: “Costituzione parte civile per ogni centesimo di danno”

La folle corsa ha lasciato dietro di sé danni a panchine e altri beni pubblici. Il sindaco Peppuccio Di Maggio ha annunciato che l’amministrazione si costituirà parte civile nel procedimento penale per ottenere il pieno risarcimento. Tolleranza zero, ha dichiarato il primo cittadino, che ha anche ammesso — scusandosi con la cittadinanza — di aver apostrofato duramente il fermato subito dopo la cattura, travolto dall’adrenalina del momento.

Di Maggio ha poi rivolto un ringraziamento pubblico ai militari della stazione locale, guidati dal Maresciallo Maggiore Domenico Calabrese, e a tutte le forze dell’ordine intervenute, sottolineando che il loro tempestivo intervento ha impedito conseguenze ben più gravi per l’incolumità dei cittadini.

Il plauso del SIM Carabinieri Palermo agli agenti di Campofelice

Anche la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Palermo ha espresso apprezzamento per l’operato dei militari e della Polizia Stradale, sottolineando il coraggio e la professionalità dimostrati in una situazione ad alto rischio per la sicurezza pubblica.

Un episodio che si è concluso senza feriti tra i cittadini, ma che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel centro abitato di Campofelice di Roccella.