Favignana, rimprovera un ragazzo per mozzicone di sigaretta gettato a terra e viene massacrato di pugni

Un rimprovero per un mozzicone di sigaretta gettato a terra si è trasformato in un pestaggio. È quanto accaduto la scorsa notte a Favignana, in un locale nei pressi della spiaggia Praia, dove un barista è stato aggredito da un gruppo di quattro giovani dopo aver richiamato uno di loro per il gesto. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Tutto sarebbe partito da un futile diverbio: il barista avrebbe semplicemente invitato uno dei ragazzi a non gettare la cicca a terra. Un richiamo che, però, avrebbe scatenato una reazione sproporzionata. Il giovane, spalleggiato dagli altri tre componenti del gruppo, si sarebbe scagliato contro l’uomo, bloccandolo e colpendolo con una serie di pugni alla gola. Consumata la violenza, i quattro si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Dopo l’aggressione l’uomo è stato trasportato alla guardia medica per le cure del caso. Questa mattina si è poi presentato dai carabinieri per formalizzare la denuncia, riferendo agli investigatori che gli aggressori sarebbero alcuni cittadini di nazionalità marocchina impiegati sull’isola — una circostanza che dovrà comunque trovare riscontro nelle indagini. I militari della stazione di Favignana stanno ora lavorando per risalire all’identità dei responsabili, e un elemento chiave potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero ripreso l’intera scena.