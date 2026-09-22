Mondello, rientrano nella norma i valori batterici delle acque: revocato il divieto di balneazione

A seguito del rapporto di prova trasmesso dall’ASP di Palermo, relativo al campionamento effettuato il 21 settembre 2026, si comunica il rientro nella norma dei valori batterici rilevati nelle acque di balneazione del litorale di Mondello.

Alla luce degli esiti analitici e del ripristino dei parametri previsti, l’Amministrazione comunale procederà con l’emissione dell’ordinanza di revoca del divieto di balneazione precedentemente disposto.

«La comunicazione dell’ASP certifica il rientro dei valori batterici nella norma e ci consente di procedere alla revoca del divieto di balneazione a Mondello. È un risultato che restituisce ai cittadini e ai tanti frequentatori del nostro litorale la possibilità di fruire nuovamente delle acque in condizioni conformi ai parametri previsti», dichiara l’assessore alla Salute pubblica Fabrizio Ferrandelli.

«Questo, però, non significa abbassare la guardia. I controlli sulla qualità delle acque del lungomare proseguiranno e, parallelamente, l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per individuare con precisione le cause che nelle scorse settimane hanno determinato il superamento dei valori batterici. L’obiettivo non è soltanto registrare il rientro dei parametri, ma comprendere l’origine del fenomeno e mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché situazioni analoghe non si ripetano».

L’Amministrazione comunale, pertanto, continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla qualità delle acque e a operare in coordinamento con gli enti competenti, assicurando il monitoraggio e gli approfondimenti necessari a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.