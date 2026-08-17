Misilmeri in lutto per Salvatore, 16 anni: la raccolta fondi per la famiglia

Misilmeri piange Salvatore Pessina Billeci, il 16enne morto dopo un malore accusato nella notte di Ferragosto. Lo studente dell’Itet Don Luigi Sturzo di Bagheria era molto conosciuto in paese, e in queste ore la comunità si sta mobilitando per sostenere la famiglia in attesa di poter celebrare i funerali.

A farsi portavoce dell’iniziativa è stato il giornalista Valentino Pietro Sucato, che ha raccolto le tante richieste arrivate da chi desidera offrire un contributo economico ai familiari del ragazzo. «Non fiori ma opere di bene», ha spiegato Sucato, sottolineando come siano numerosi i messaggi e le telefonate di cittadini pronti a dare una mano, anche piccola, alla famiglia Billeci.

Su indicazione della famiglia stessa, chi vorrà contribuire potrà farlo rivolgendosi a Padre Rosario Francolino, presso la Chiesa Madre di Misilmeri. Sarà proprio in quella chiesa, secondo quanto reso noto da Sucato, che si terrà la benedizione della salma e, in seguito, la cerimonia funebre.

Prima di poter fissare la data delle esequie, però, la famiglia dovrà attendere la conclusione degli accertamenti disposti dalla magistratura. La Procura di Sciacca ha infatti ordinato l’autopsia sul corpo del giovane, passaggio necessario prima della restituzione della salma ai congiunti.

Il cognome Billeci è legato a un pezzo di storia della ristorazione locale: la famiglia ha gestito per anni l’ex ristorante Il Veliero, diventato noto al grande pubblico televisivo grazie a una puntata del programma «Cucine da Incubo», condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo.

La comunità misilmerese attende ora aggiornamenti sull’esito degli accertamenti giudiziari, passaggio indispensabile per poter fissare la data dei funerali.