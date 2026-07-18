Tentato omicidio a Misilmeri, fermato un 24enne

Si è consegnato ai Carabinieri nella notte il giovane di 24 anni ritenuto responsabile del ferimento di un 26enne durante una rissa scoppiata in piazza Fontana Nuova, a Misilmeri. Il ragazzo si trova ora in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Buccheri La Ferla, dove le sue condizioni non destano preoccupazioni per la sopravvivenza. Per l’intera notte i militari dell’Arma hanno mantenuto transennata la piazza, mentre gli specialisti della Scientifica hanno effettuato i rilievi sulla scena.

Al vaglio testimonianze e telecamere

Gli inquirenti hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni presenti e dei familiari dei due giovani coinvolti, nel tentativo di chiarire la dinamica dell’aggressione e le cause che l’hanno scatenata. Sono state inoltre acquisite le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona, utili a ricostruire con precisione l’accaduto.

L’appello del sindaco al prefetto

L’episodio ha spinto il primo cittadino di Misilmeri a rivolgersi direttamente al prefetto. «Su quanto accaduto questa sera a Piazza Fontana Nuova – sulle cui dinamiche sono a lavoro le Forze dell’ordine – non si faranno sconti a nessuno. A nessuno è consentito di mettere a repentaglio la serenità di una comunità, la vita di una piazza, il lavoro di esercenti onesti e laboriosi e la vita stessa dei cittadini. Come già anticipato avevo informato il prefetto del grave disagio che Misilmeri sta vivendo in alcuni quartieri e tra tutti Piazza Fontana Nuova. Abbiamo già chiesto aiuto e supporto. Insieme alle forze dell’ordine e a tutte le forze sane di Misilmeri, saranno poste in essere tutte le azioni necessarie a ripristinare la serenità ed il quieto vivere nella nostra Misilmeri. Uniti vinceremo questa sfida. Misilmeri è e resterà libera da ogni forma di sopraffazione e violenza», ha dichiarato il sindaco Rosario Rizzolo.