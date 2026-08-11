Cronaca

Erice, tragedia sulla strada: 35enne in moto muore a San Cusumano

di Redazione Web
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Un motociclista di 35 anni avrebbe perso la vita nel pomeriggio di oggi a Erice, in località San Cusumano, all’altezza della tonnara. Il sinistro si è verificato intorno alle 14,30.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, identificata con le iniziali D.F., era in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finita sotto un camion di una ditta operante nella zona.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, una volante della Polizia di Stato, agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, impegnati nei rilievi e nelle verifiche del caso.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la strada che conduce a Pizzolungo è attualmente chiusa al traffico. Non si conoscono ancora i tempi di riapertura.

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