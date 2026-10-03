Blitz antidroga a Palermo, trovati 21 chili di cocaina e hashish

Oltre 21 chili di cocaina nascosti nel locale tecnico di una palazzina a Falsomiele, a Palermo. La scoperta è stata fatta dalla polizia nel corso di alcuni controlli in via Albiri: tutto lo stupefacente è stato sequestrato.

Gli agenti hanno trovato 15 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 21,466 chilogrammi, insieme a un panetto di hashish da 100 grammi. Il carico era custodito in uno dei locali tecnici degli edifici del rione, un luogo poco visibile e adatto a tenere al riparo da occhi indiscreti una quantità così rilevante di droga.

Il supporto delle unità cinofile della Questura

Le perquisizioni e l’ispezione minuziosa dell’intera area sono state eseguite con l’ausilio dei cani delle unità cinofile della Questura. Grazie al loro fiuto è stato possibile bonificare gli ambienti e affiancare il lavoro dei poliziotti durante i controlli.

Le indagini sulla filiera dello spaccio

Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire la filiera che ruotava attorno al carico. L’obiettivo è risalire all’identità di chi ha fornito la droga, di chi la custodiva e di chi aveva il compito di immetterla sul mercato, rifornendo i pusher attivi nelle diverse zone della città.