Fucili, pistole e due chili di droga: scoperto l’arsenale segreto a Palermo

Un arsenale pronto all’uso e oltre due chili e mezzo di droga: è quanto ha scoperto la polizia in un garage di lamiera in piazza Ignazio Calona, nel cuore dello Sperone, a Palermo. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno fatto irruzione nel box dopo settimane di appostamenti, portando alla luce quella che si è rivelata una vera base logistica della criminalità locale.

A insospettire gli investigatori della sezione investigativa erano stati i continui movimenti attorno a quel garage apparentemente anonimo. Il servizio di osservazione messo in piedi dagli agenti ha dato i suoi frutti: una volta forzato l’ingresso, i poliziotti si sono trovati davanti a un deposito pronto a rifornire la strada a qualsiasi ora.

Fucili, pistole e centinaia di proiettili

All’interno del box gli agenti hanno rinvenuto un fucile a pompa con la matricola abrasa, due pistole Beretta — una modificata e una semiautomatica calibro 6,35 — e una penna-pistola artigianale, congegno pensato per colpire senza destare sospetti. A corredo dell’arsenale, oltre 130 munizioni di calibri diversi, tra cui le potenti 357 Magnum.

Hashish, cocaina e crack pronti per lo spaccio

Il blitz ha portato al sequestro anche di un ingente carico di stupefacenti destinato alla vendita al dettaglio. Nel garage sono stati trovati più di due chili e mezzo di hashish, in parte in panetti — alcuni, curiosamente, con il logo di un noto corriere espresso — e in parte già suddiviso in 295 dosi. A completare il bottino, 425 dosi già pronte tra cocaina e crack.

Gli specialisti del Gabinetto regionale di Polizia scientifica hanno già analizzato le sostanze, confermandone l’elevata purezza. Ora l’attenzione degli investigatori si concentra sulle armi: sono in corso esami balistici e biologici per rintracciare impronte digitali o tracce di dna, con l’obiettivo di risalire a chi le abbia maneggiate e verificare un eventuale collegamento con episodi di sangue avvenuti di recente.

Le indagini proseguono per accertare responsabilità e possibili legami con altri episodi criminali nella zona.