Incidente mortale sulla SS113, una persona ha perso la vita, traffico bloccato

Incidente mortale alle prime luci di oggi 1 ottobre lungo la SS113. Una persona ha perso la vita. Il sinistro è avvenuto in zona Via Messina Marine.
Sul posto le forze dell’ordine.
Forti i disagi alla circolazione a causa dell’incidente. La strada statale che collega Palermo a Ficarazzi risulta chiusa al traffico a partire dal bivio, in attesa della riapertura.
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