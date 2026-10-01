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Incidente mortale sulla SS113, una persona ha perso la vita, traffico bloccato

di Redazione Web
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Si spara alle tempie, uomo gravissimo al Civico di Palermo

Incidente mortale alle prime luci di oggi 1 ottobre lungo la SS113. Una persona ha perso la vita. Il sinistro è avvenuto in zona Via Messina Marine.

Sul posto le forze dell’ordine.

Forti i disagi alla circolazione a causa dell’incidente. La strada statale che collega Palermo a Ficarazzi risulta chiusa al traffico a partire dal bivio, in attesa della riapertura.

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