Finto finanziere truffa un’anziana a Termini Imerese: portati via oro e contanti

Una donna di 82 anni residente a Termini Imerese è stata vittima di una truffa messa a segno da un uomo che si è finto appartenente alla Guardia di Finanza, riuscendo a farsi consegnare gioielli e oltre mille euro in contanti.

Il raggiro è avvenuto mercoledì scorso, alle 13.15, nel pieno centro storico della città, in piazza Duomo. Tutto è partito da una telefonata sul numero fisso dell’anziana: dall’altro capo del filo, un finto militare della Guardia di Finanza le ha comunicato di aver ritrovato la sua carta d’identità all’interno di un’auto utilizzata per una rapina, convocandola così in caserma. Impossibilitata a muoversi da casa per motivi di salute, la donna è stata tenuta al telefono con la scusa dell’invio di un delegato per verificare la vicenda, con la minaccia di conseguenze serie in caso contrario.

Il finto delegato si presenta a casa

Pochi minuti dopo, un uomo a volto scoperto, con indosso una t-shirt bianca, si è presentato all’abitazione della vittima, riuscendo a farsi consegnare gioielli e denaro contante prima di allontanarsi rapidamente. Solo in un secondo momento la donna si è resa conto di essere stata raggirata, avvisando immediatamente i familiari, che ora le sono vicini con particolare attenzione e premura.

Il nipote della vittima ha voluto sottolineare la piena lucidità della nonna, spiegando che nonostante l’età avanzata ha compreso il raggiro solo a truffa ormai compiuta. Ha inoltre espresso l’auspicio che il responsabile venga individuato al più presto dagli inquirenti.

Indagini in corso, controllati i sistemi di videosorveglianza

Sul caso sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Termini Imerese, presso cui è stata formalizzata una denuncia. Gli investigatori hanno avviato controlli e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire all’identità del truffatore.

Non si tratta di un episodio isolato: lo scorso ottobre un’altra donna di 74 anni era stata vittima di una tecnica simile, quella della finta rapina in gioielleria, con un bottino di gioielli custoditi in casa per un valore di circa 10mila euro. Anche in quel caso il finto militare, spacciatosi per carabiniere, aveva agito con una chiamata telefonica analoga. Sul territorio imerese i carabinieri hanno già organizzato diversi incontri informativi rivolti agli anziani e alle persone più vulnerabili, anche presso i locali della Chiesa Madre, ma i casi di truffa continuano a ripetersi.