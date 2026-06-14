CronacaPalermo

Moto contro un palo sulla Statale: morto l’autista Amat Gianluca Rubino

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Aveva 39 anni e un posto fisso come autista all’AMAT, l’azienda del trasporto pubblico palermitano. Gianluca Rubino è morto nella serata di ieri sulla Strada Statale 113 di Isola delle Femmine, dopo aver perso il controllo della sua Moto Guzzi e aver centrato violentemente un palo.

Il dramma si è consumato intorno alle 21:00, all’altezza del sottopassaggio nei pressi del punto vendita Tecnomat. Due ambulanze del 118 sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti, ma i traumi riportati nell’impatto erano troppo gravi: Rubino è morto prima ancora di poter ricevere cure adeguate.

Le cause dello schianto restano ancora da accertare. Gli agenti intervenuti per i rilievi di rito stanno vagliando due ipotesi principali: una possibile perdita di aderenza del manto stradale oppure un malore improvviso che avrebbe colto il motociclista mentre era alla guida.

Chi era Gianluca Rubino, l’autista AMAT morto a Isola delle Femmine

Tra i colleghi dell’azienda municipale, la notizia ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Damiano Pizzuto lo ha ricordato sui social con parole dirette e cariche di dolore: «Un ragazzo troppo per bene, un fratello minore». Claudio Graffagnini lo ha descritto come «un vero amico, collega e fratello», aggiungendo: «Sincero, educato e perbene».

Chi lo conosceva lo descrive come una persona prudente, dedita alla famiglia e sempre disponibile. Nelle ultime ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e conoscenti.

Gianluca Rubino lascia la moglie e una figlia piccola. Sull’esatta dinamica dell’incidente proseguono le indagini delle forze dell’ordine.

Consigliati per te

  1. Auto contro bus Amat a Palermo: ferita bambina di 7 anni
  2. Schianto in moto sulla statale, muore l’anestesista del Giglio Davide Bellina
  3. Dramma sulla statale, 25enne si schianta contro un muro e muore
  4. Drammatico incidente mortale sulla Statale 113, morto un uomo
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Meteo Sicilia allerta meteo
Stop all’estate in Sicilia: nubi nere e temporali in arrivo martedì
Meteo
Entra in mare, si accascia e muore dopo malore improvviso, la vittima è un uomo
Entra in mare, si accascia e muore, nuovo dramma in Sicilia
Cronaca
Tragedia in spiaggia, bambina di 7 anni muore dopo malore in mare
Agrigento Cronaca In primo piano
Bambina colta da malore in mare, è grave: elisoccorso la porta in ospedale
Agrigento Cronaca
Il paesaggio più sorprendente del Tirreno non è in Sardegna: è in Sicilia, dove le lagune nascono ai piedi di una città greca
Il paesaggio più sorprendente del Tirreno non è in Sardegna: è in Sicilia, dove le lagune nascono ai piedi di una città greca
Turismo