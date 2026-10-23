Blitz dei Carabinieri a Borgo Nuovo: 71 denunciati per occupazione abusiva e 21 per furto di luce

​I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “Borgo Nuovo”. L’operazione ha visto l’impiego sinergico dei militari delle Compagnie di Carini e Partinico, della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, del Nucleo Radiomobile, delle unità cinofile e dei reparti specializzati N.A.S. e N.I.L. A supporto delle componenti operative a terra, l’elicottero del 9° Nucleo ha garantito dall’alto un quadro costante del perimetro interessato dalle verifiche.

​L’attività, finalizzata al contrasto delle irregolarità diffuse, dell’occupazione abusiva di immobili, dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha portato al deferimento in stato di libertà di oltre 90 persone.

​Nel dettaglio, gli accertamenti svolti dai militari della Stazione di Borgo Nuovo unitamente ai tecnici specializzati della società di erogazione dell’energia elettrica hanno permesso di riscontrare diverse allacciature abusive alla rete, contestando il reato di furto d’energia a 21 persone, e di denunciare 71 soggetti per l’invasione abusiva di terreni o edifici.

​Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i Carabinieri hanno denunciato un 58enne palermitano trovato in possesso di due piante e quattro involucri di marijuana, oltre a una carabina ritirata per i successivi accertamenti tecnici. Al medesimo è stato contestato anche l’abbandono di rifiuti, per aver aperto un varco nella recinzione di casa utile allo sversamento di scarti su un’area demaniale limitrofa. Durante le verifiche eseguite presso le attività commerciali della zona, si proceduto al deferimento per falsità materiale a carico di un 31enne (dipendente dell’esercizio e già sottoposto a detenzione domiciliare con permesso lavorativo) sorpreso, nelle fasi del controllo, con un documento d’identità privo del microchip originale.

​Sul piano delle verifiche amministrative e della tutela dei lavoratori, l’intervento del N.I.L. e del N.A.S. presso un’attività di ristorazione ha evidenziato l’impiego di tre lavoratori privi di regolare contratto su un totale di sei dipendenti, unitamente all’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi e delle figure di garanzia per la sicurezza. Tali inosservanze hanno comportato la sospensione dell’attività e la contestazione di sanzioni ed ammende per una somma superiore ai 69.000 euro.

​Il bilancio complessivo del servizio rileva inoltre l’identificazione di 69 persone, il controllo di 60 veicoli, la contestazione di 9 violazioni al Codice della Strada e il rinvenimento, nelle parti comuni di alcuni stabili, di sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro a carico di ignoti.