Messina

Tragedia sulla provinciale, precipita nella scarpata, Francesco Mangano trovato morto in auto a 40 anni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Aveva 40 anni Francesco Mangano, l’uomo trovato senza vita all’interno della sua Fiat 600 dopo che l’auto era precipitata in una scarpata a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese.

La vittima stava percorrendo la Strada provinciale 80, l’arteria che collega verso Migliardo, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo. La Fiat 600 è così finita fuori strada, ribaltandosi nella scarpata sottostante.

Sul posto le indagini dei carabinieri

A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica sono i carabinieri, che stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’incidente. Al momento non è chiaro se il malore, una distrazione o altri fattori abbiano contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

Gli accertamenti in corso dovranno stabilire con precisione la dinamica di quanto accaduto sulla provinciale, arteria non nuova a incidenti stradali nella zona del Messinese.

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