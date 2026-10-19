Palermo, controlli a tappeto della Polizia Municipale: 197 veicoli multati per eccesso di velocità

La Polizia Municipale di Palermo prosegue le attività di controllo e vigilanza sulle strade cittadine, con servizi mirati alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida, al contrasto alle violazioni delle normative sulla circolazione stradale e alla tutela della sicurezza degli utenti.

Nel corso della settimana dal 12 al 16 ottobre 2026, come di consueto, le attività hanno interessato diversi assi viari cittadini, attraverso l’impiego di apparecchiature per il rilevamento della velocità, sistemi di controllo delle soste e dei veicoli e pattuglie dedicate al contrasto delle violazioni.

Controlli della velocità

Nell’ambito dei servizi effettuati con apparecchiatura Telelaser TruSpeed, con contestazione immediata delle violazioni, sono stati svolti tre servizi in viale Diana, viale dell’Olimpo e via Libertà. L’attività ha portato all’accertamento di 23 violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada, di cui 18 ai sensi del comma 8 e 5 ai sensi del comma 9.

Ulteriori sette servizi di controllo della velocità sono stati effettuati mediante apparecchiatura 106, con rilevamento fotografico e contestazione differita, lungo via Lanza di Scalea, viale Regione Siciliana Nord-Ovest in direzione Catania, viale dell’Olimpo, viale Diana e viale Michelangelo. Nel corso di tali attività sono stati sanzionati 197 veicoli.

Contrasto alla sosta irregolare e verifiche sui veicoli

Quattro servizi con sistema Lince Soste/Street Control, effettuati nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno consentito di accertare 166 violazioni degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada, relative alle modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli. Sono state anche rilevate 16 violazioni dell’articolo 80, relativo alla revisione dei veicoli, e 5 violazioni dell’articolo 193, riguardante l’obbligo di copertura assicurativa.

Un ulteriore servizio con sistema Lince Traffic, svolto in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, all’altezza di via Raffaello, in direzione Trapani, ha consentito di intercettare 453 veicoli non in regola. Le violazioni rilevate sono state 504, con 14 contestazioni immediate.

Uso del cellulare alla guida

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai comportamenti che possono compromettere la sicurezza durante la guida. Quattro servizi con moto civetta, effettuati nell’area compresa tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno portato a 22 contestazioni per violazione dell’articolo 173 del Codice della Strada, relativo all’utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

Le violazioni accertate comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti dalla patente e le previste sanzioni accessorie, compreso il ritiro del documento di guida nei casi previsti dalla normativa vigente.

Controlli sulla mobilità elettrica

Un servizio specifico è stato dedicato alla mobilità elettrica, con verifiche sui monopattini lungo via Libertà. Sono stati controllati quattro monopattini e contestate altrettante violazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019: una per mancanza di assicurazione e tre per mancato utilizzo del casco.

Nel corso delle attività sono state inoltre contestate 9 violazioni relative ad altri articoli del Codice della Strada, riguardanti, tra l’altro, revisione e assicurazione dei veicoli, abilitazione alla guida, uso dei dispositivi di ritenuta e obblighi documentali.