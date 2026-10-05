Telefonini alla guida, sosta selvaggia e zero assicurazione: raffica di multe a Palermo, oltre 600 in 5 giorni

Oltre 600 violazioni accertate in cinque giorni di attività sul territorio, con controlli concentrati sulle principali condotte che incidono sulla sicurezza della circolazione. È il bilancio dei servizi svolti dalla Polizia Municipale di Palermo dal 28 settembre al 2 ottobre, attraverso pattuglie e sistemi tecnologici dedicati al controllo della velocità, della sosta e della regolarità dei veicoli.

Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto dei limiti di velocità. Attraverso 6 servizi con Telelaser TruSpeed, effettuati in viale Lanza di Scalea, viale Ercole, viale Croce Rossa e viale Regione Siciliana, sono state accertate e contestate nell’immediato 37 violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada: 33 relative al comma 8 e 4 al comma 9, quest’ultime riferite a superamenti più significativi dei limiti di velocità e accompagnate dalle previste sanzioni accessorie sulla patente (ritiro).

Sul fronte della sosta irregolare, tre servizi con sistema Lince Soste/Street Control, lungo l’itinerario compreso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno consentito di accertare 135 violazioni degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada, relative alle modalità di arresto, fermata e sosta dei veicoli.

Nel corso degli stessi servizi sono state inoltre rilevate 11 violazioni relative alla revisione dei veicoli e 5 violazioni per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Un ulteriore servizio con sistema Lince Traffic, effettuato in via Regione Siciliana Nord-Ovest, in direzione Catania, all’altezza di via Oliveri Mandalà, ha consentito di monitorare più di 4 mila veicoli. Tra questi 348 sottoposti a ulteriori accertamenti che hanno consentito di rilevare complessivamente 392 violazioni al Codice della Strada, con 8 contestazioni immediate. L’attività è stata indirizzata in particolare alla verifica della regolarità della revisione e della copertura assicurativa dei veicoli circolanti.

Rilevante anche l’attività di contrasto alla guida con l’utilizzo del telefono cellulare. Sei servizi con moto civetta, effettuati tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno portato alla contestazione di 40 violazioni dell’art. 173 del Codice della Strada, con applicazione della prevista sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

I controlli hanno interessato anche la mobilità elettrica. In viale Croce Rossa sono stati controllati 5 monopattini, con l’accertamento di 8 violazioni della normativa specifica: 3 per assenza dell’assicurazione, 2 per mancato utilizzo del casco e 3 per mancanza della targa.

Complessivamente, nel corso delle diverse attività operative della settimana, sono state inoltre accertate 16 ulteriori violazioni riconducibili agli articoli 180, 213, 172, 80, 126, 100 e 116 del Codice della Strada (documenti di guida, sequestro cautelare e confisca amministrativa, obbligo cinture di sicurezza, revisione, validità patente di guida e targhe di immatricolazione). Tra gli episodi emersi durante i controlli, particolare rilievo assume un controllo eseguito in viale Ercole, che ha portato all’accertamento di una violazione riconducibile all’art. 116 del Codice della Strada. Gli agenti hanno individuato un giovane che, già due anni prima, era stato sanzionato dai Carabinieri per guida senza patente. A seguito della reiterazione della condotta nel biennio, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria. Contestualmente, è stata disposta la confisca del veicolo, con affidamento dello stesso alla ditta incaricata della custodia