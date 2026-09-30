Palermo, quad non omologati in centro storico, la Polizia Municipale ne sequestra 15

Sequestrati dalla Polizia Municipale di Palermo 15 quad (quadricicli per fuoristrada) non omologati che circolavano per le vie del centro. I mezzi, non omologati e particolarmente rumorosi, transitavano perlopiù il sabato e la domenica nella zona di piazza San Domenico, via Giovanni Meli e via Tavola Tonda.

Dopo le proteste dei residenti sono stati organizzati servizi in borghese e i piccoli e grandi piloti sono stati sanzionati, con conseguente sequestro dei mezzi.

“Sono mezzi non omologati per circolare su strada, privi di targa, che possono percorrere solo aree private e non certo le vie del centro, provocando grande disagio a chi abita in quelle zone”, dichiara il comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello. “I controlli proseguiranno anche per le piccole moto senza targa, spesso guidate da bambini in mezzo alle auto. Mi aspetterei maggiore responsabilità da parte dei genitori, ma visto che spesso non c’è interverremo noi”.