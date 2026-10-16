Cronaca

Tornado a Marsala, morto Antonino Fortunato: era ricoverato al Civico di Palermo

di Redazione
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Viaggiavano insieme, marito e moglie, quando le trombe marine sono arrivate a terra. Una settimana dopo, il tornado di Marsala ha una vittima: Antonino Fortunato, ricoverato al Civico di Palermo, è morto.

La notizia è stata comunicata da fonti vicine alla famiglia. Fortunato, di oltre 65 anni, era l’unico tra i feriti giudicato più grave dall’Asp di Trapani, e per questo era stato trasferito nell’ospedale del capoluogo.

Le auto scaraventate nei campi a Strasatti

Doveva essere una giornata come le altre. Invece le trombe marine hanno toccato terra e hanno provocato danni ingenti: distrutte la scuola “Alcide De Gasperi” e l’Eco Centro di Petrosino, colpite diverse abitazioni private, vetture, mezzi e strutture di attività commerciali.

A Strasatti, lungo la strada che da Terranove porta verso Mazara, alcune auto in transito sono state travolte e gettate nei terreni vicini. Qualcuna si è ribaltata. Fortunato si trovava a bordo di uno di questi veicoli insieme alla moglie.

La donna è stata estratta dall’abitacolo ferita e sporca di sangue. Per lei, come per gli altri coinvolti, tanta paura, shock e alcune ferite guaribili. Il marito, invece, aveva riportato le conseguenze più serie.

Con la morte di Fortunato, il bilancio di un evento meteorologico che una settimana fa aveva lasciato soprattutto distruzione, paura e feriti diventa più pesante.

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